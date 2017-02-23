Жительница Манского района засудила детский сад за перелом ключицы у сына

В Манском районе Красноярского края местная жительница подала в суд на воспитательницу детского сада, которая случайно сломала ее сыну ключицу. Женщина отсудила компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Так, еще в ноябре 2014 года 4-летний мальчик отдыхал в детском саду во время тихого часа. Ребенок лежал на животе, что не понравилось воспитательнице. Она попросила его перевернуться на бок, но мальчик не послушался. Тогда женщина подошла к нему и резко повернула его на правый бок. Примерно через 10 минут ребенок начал жаловаться на сильную боль в плече. Тогда сотрудница приняла решение позвонить родителям.

«Пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали перелом ключицы со смещением. Мальчику сделали операцию и наложили гипсовый лангет. Ребенок длительное время проходил лечение. Почти 2 месяца из-за боли и неудобств он практически не спал по ночам, стал плаксивым и напуганным», — говорится в материалах дела.

Сотрудники полиции, в свою очередь, отказались возбуждать уголовное дело «из-за отсутствия состава преступления». Тогда мать мальчика подала заявление в суд.

Отмечается, что воспитательница после инцидента написала заявление на увольнение. Но спустя несколько месяцев она вернулась на работу в тот же детский сад.

Рассмотрев материалы дела, Манский районный суд постановил взыскать с образовательного учреждения 211 тыс. рублей. Но после апелляционной жалобы истицы Краевой суд увеличил размер компенсации до 300 тыс. рублей. Судебное решение вступило в законную силу в феврале 2017 года.