Вынужденно севший в Омске самолет вылетел в Москву

ОМСК, 23 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Иркутска в Москву и приземлившийся накануне в Омске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, вылетел в столицу. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в омском аэропорту.

«Рейс из Иркутска в Москву вылетел по маршруту в 06:34 местного времени (03:34 мск)», — сказали в справочной аэропорта.

Самолет совершил вынужденную посадку в Омске накануне в 07:03 (04:03 мск). В региональном Минздраве сообщили, что почувствовавший себя плохо пассажир был отправлен в одну из больниц города с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, предварительный диагноз не подтвердился. «Мужчину не стали госпитализировать и доставили после обследования в гостиницу к остальным пассажирам», — уточнила представитель омского аэропорта Галина Гавриш.