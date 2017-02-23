Вынужденно севший в Омске самолет вылетел в Москву
Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
ОМСК, 23 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Иркутска в Москву и приземлившийся накануне в Омске
«Рейс из Иркутска в Москву вылетел по маршруту в 06:34 местного времени (03:34 мск)», — сказали в справочной аэропорта.
Самолет совершил вынужденную посадку в Омске накануне в 07:03 (04:03 мск). В региональном Минздраве сообщили, что почувствовавший себя плохо пассажир был отправлен в одну из больниц города с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, предварительный диагноз не подтвердился. «Мужчину не стали госпитализировать и доставили после обследования в гостиницу к остальным пассажирам», — уточнила представитель омского аэропорта Галина Гавриш.