В Уссурийске загорелся частный дом
Общая площадь возгорания составила более 100 кв метров.
Общая площадь возгорания составила более 100 кв метров.
В городе Уссурийск огнеборцы потушили частный дом на Сапёрном проезде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В 13.22 очаг был локализован, в 16.46 полностью погашен. Общая площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. В мероприятиях по ликвидации пожара приняли участие 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших нет, причины возникновения возгорания — устанавливаются.