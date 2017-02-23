В Омской области напали с ножом на продавщицу
Неизвестный мужчина забрал из кассы магазина 10 тысяч рублей.
Неизвестный мужчина забрал из кассы магазина 10 тысяч рублей.
Накануне вечером, 22 февраля, в полицию Исилькульского района обратилась продавщица магазина. Женщина сообщила, что неизвестный, угрожая ей ножом, похитил из кассы 10 тысяч рублей.
Как сообщает УМВД по Омской области, подозреваемого задержали спустя несколько часов, по горячим следам. Им оказался 37-летний житель Исилькуля. Возбуждено уголовное дело о разбое.