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09:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске поймали вооруженных преступников

Мужчин подозревают в нападении на магазин.

В Новосибирске правоохранительные органы поймали троих человек, которых подозревают в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Нападение произошло в Первомайском районе по улице Твардовского. Инцидент произошел 9 января 2017 года.

Три мужчины пробрались в магазин, угрожали кассиру обрезом охотничьего ружья, после чего забрали денежную сумму около 14 тысяч рублей и покинули магазин.

Теперь в преступлении подозревают жителей Первомайского района, трех молодых людей в возрасте 21, 22 и 26 лет. Два мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за кражу, разбой и незаконный оборот наркотиков.

Также было установлено, что самый старший из мужчин является гражданином другой страны и проживает на территории России незаконно.

После обыска в жилищах подозреваемых оперативники нашли и забрали обрез охотничьего ружья, 4 патрона к нему и одежду, в которой было совершено преступление. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Незаконное хранение оружия».

Соучастники признались в содеянном. А в ходе расследования оказалось, что самый старший из фигурантов дела причастен еще к двум разбойным нападениям, которые совершил зимой 2017 года в Октябрьском и Советском районах Новосибирска.

Подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.

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