Неизвестный с ножом напал на телеоператора во Владивостоке

«22 февраля ориентировочно в 21:30—22:30 вечера, когда оператор ГТРК “Владивосток” Максим Каленник направлялся в сторону Покровского парка, возле дома по Партизанскому проспекту, 12, на него было совершено нападение. Неизвестный пытался нанести ему удар в грудь ножом для резки бумаги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент удара нападавший поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось, успев при этом повредить лишь нагрудный карман куртки и служебное удостоверение сотрудника компании.