Неизвестный с ножом напал на телеоператора во Владивостоке

«22 февраля ориентировочно в 21:30—22:30 вечера, когда оператор ГТРК “Владивосток” Максим Каленник направлялся в сторону Покровского парка, возле дома по Партизанскому проспекту, 12, на него было совершено нападение. Неизвестный пытался нанести ему удар в грудь ножом для резки бумаги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент удара нападавший поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось, успев при этом повредить лишь нагрудный карман куртки и служебное удостоверение сотрудника компании.
Сам Каленник считает нападение не случайным и не исключает, что оно может быть связано с его профессиональной деятельностью
Неизвестный перед тем, как напасть, назвал оператора по имени.
«В полиции было оформлено заявление о нападении. На место прибыла оперативная группа. Сейчас ведутся поиски преступника», — отмечает телерадиокомпания.
Официальным комментарием от полиции агентство «Интерфакс» пока не располагает.