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08:07 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестный с ножом напал на телеоператора во Владивостоке

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Оператор государственной телерадиокомпании (ГТРК) «Владивосток» Максим Каленник подвергся нападению неизвестного, вооруженного ножом для резки бумаги, сообщает в четверг телерадиокомпания.

«22 февраля ориентировочно в 21:30—22:30 вечера, когда оператор ГТРК “Владивосток” Максим Каленник направлялся в сторону Покровского парка, возле дома по Партизанскому проспекту, 12, на него было совершено нападение. Неизвестный пытался нанести ему удар в грудь ножом для резки бумаги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент удара нападавший поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось, успев при этом повредить лишь нагрудный карман куртки и служебное удостоверение сотрудника компании.

Сам Каленник считает нападение не случайным и не исключает, что оно может быть связано с его профессиональной деятельностью

Неизвестный перед тем, как напасть, назвал оператора по имени.

«В полиции было оформлено заявление о нападении. На место прибыла оперативная группа. Сейчас ведутся поиски преступника», — отмечает телерадиокомпания.

Официальным комментарием от полиции агентство «Интерфакс» пока не располагает.

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