Из жилых комплексов Астаны похитили 400 счетчиков на 19 миллионов тенге

Полицейскими Астаны 22 февраля задержаны трое подозреваемых в совершении ряда краж радиомодулей счетчиков водоснабжения из жилых комплексов по улице Мәңгілік ел.

Ими оказались жители Алматинской и Акмолинской областей. Подозреваемые обвиняются в похищении более 400 штук счетчиков на общую сумму около 19 миллионов тенге.

«В ходе следственных действий установлено, что один из подозреваемых ранее занимался установкой электрических оборудований и демонтаж счетчиков водоснабжения для него не составлял труда. Кроме того, чтобы не привлекать внимание жильцов задержанные приобрели спецодежду», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Кража». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Также проверяется причастность задержанных к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.