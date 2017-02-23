Из жилых комплексов Астаны похитили 400 счетчиков на 19 миллионов тенге
Из жилых комплексов Астаны похитили 400 счетчиков на 19 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Из жилых комплексов Астаны похитили 400 счетчиков на 19 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Полицейскими Астаны 22 февраля задержаны трое подозреваемых в совершении ряда краж радиомодулей счетчиков водоснабжения из жилых комплексов по улице Мәңгілік ел.
Ими оказались жители Алматинской и Акмолинской областей. Подозреваемые обвиняются в похищении более 400 штук счетчиков на общую сумму около 19 миллионов тенге.
«В ходе следственных действий установлено, что один из подозреваемых ранее занимался установкой электрических оборудований и демонтаж счетчиков водоснабжения для него не составлял труда. Кроме того, чтобы не привлекать внимание жильцов задержанные приобрели спецодежду», — сообщили в
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Кража». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Также проверяется причастность задержанных к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.