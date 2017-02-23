Торфяные пожары в Качугском районе Иркутской области начнут тушить 27 февраля

К ликвидации торфяных пожаров в Качугском районе Иркутской области приступят 27 февраля. Рабочая группа совершила несколько выездов, в результате которых удалось установить координаты 12-ти дым-точек. Расстояние до ближайших населенных пунктов Тырка, Шевыкан, Вершина Тутуры составляет 2−3 км. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

Очаги, обнаруженные в Иркутской области, характеризуются малыми площадями, расположенных в труднодоступных местах.

«Ситуация с очагами горения торфа в Качугском лесничестве Иркутской области держится федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства на контроле, ведется постоянный мониторинг выявленных очагов. В случае негативного развития ситуации Рослесхозом на место тушения будет направлена авиалесопожарная группа федерального резерва», — прокомментировал ситуацию начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.

Напомним, что торфяные пожары в муниципалитете действуют с декабря 2016 года.