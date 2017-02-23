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10:42 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проводит проверку после нападения на оператора ГТРК «Владивосток»

ВЛАДИВОСТОК, 23 фев — РИА Новости. Светлана Задёра. Полиция проводит проверку по факту нападения на оператора ГТРК «Владивосток» Максима Каленника, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

«Было оформлено заявление, но претензий он не имеет. Ни материального, ни физического ущерба он не получил. Полиция проводит проверку», — рассказал собеседник.

Вечером двадцать второго февраля на оператора ГТРК «Владивосток» Максима Каленника было совершено нападение. По словам пострадавшего, оно может быть связано с его профессиональной деятельностью. Неизвестный пытался нанести ему удар в грудь ножом для резки бумаги, но поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось, успев при этом повредить лишь нагрудный карман куртки и служебное удостоверение.

Это уже не первое нападение на журналиста ГТРК во Владивостоке. Сейчас идет суд о нападении на журналиста программы «Честный детектив» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павла Брыкина. По данным сайта ВГТРК, нападение на корреспондента произошло прямо у входа в здание областного управления ФСБ во Владивостоке, когда журналист попытался поговорить с братом мэра Владивостока Андреем Пушкаревым, но «реакция его охраны оказалась неадекватной». По версии следствия, днем 7 июня 2016 года во Владивостоке фигуранты применили физическое насилие к журналисту, а также угрожали ему расправой.

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