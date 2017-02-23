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08:50 (мск), источник: Nakanune.ru

В ДТП на севере Свердловской области пострадали восемь человек, в том числе двое детей

Крупное ДТП произошло вечером в среду, 22 февраля, на севере Свердловской области. Пострадали восемь человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, авария произошла в 21:20 на автодороге Екатеринбург-Серов. 55-летний мужчина не справился с управлением, завершая обгон. В результате его автомобиль Toyota Land CRUISER PRADO врезался в искусственное ограждение и затем вылетел на встречную полосу движения. Там он столкнулся с Toyota Camry.

«В результате ДТП пострадали восемь человек, это водитель и три пассажира Тойота Ленд Крузер, из них двое несовершеннолетних — мальчики 15 и 6 лет, и четыре пассажира Тойоты Камри. С травмами различной степени тяжести все пострадавшие были госпитализированы в приемный покой ЦГБ Кушвы», — сообщили в ГИБДД.

Там отметили, что дети находились в машине виновника аварии, в момент ДТП 15-летний подросток был пристегнут ремнем безопасности, а 6-летний мальчик перевозился в детском удерживающем устройстве, что снизило степень тяжести травм в результате происшествия. За рулем данной автомашины находился их папа, семья ехала из Югорска, где они проживают, в Екатеринбург в гости к друзьям.

Водитель и пассажиры автомашины Тойота Камри, жители города Екатеринбурга, в момент дорожно-транспортного происшествия также все были пристегнуты ремнями безопасности.

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