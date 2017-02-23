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09:36 (мск), источник: Sputnik.by

Милиция задержали одного из защитников Куропат

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали активиста незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Павла Старовойтова, который протестовал портив строительства бизнес-центра в районе Куропат, сообщил Sputnik по телефону лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

Источник: Sputnik.by

Несколько дней активисты оппозиции и местные жители протестуют против строительства бизнес-центра в районе Куропат.

«Да, сегодня сотрудниками милиции был задержан Павел Старовойтов. Два сотрудника милиции посадили его в автомобиль и повезли в Советский РУВД», — сказал Дашкевич.

Он уточнил, что информация ряда СМИ о том, что Старовойтов ударил по видеокамере, на которую «человек в штатском» производил видеофиксацию событий в Куропатах, соответствует действительности.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.

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