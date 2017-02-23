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09:04 (мск), источник: 365info.kz

Житель ВКО снял с прохожей шубу и подарил жене

Суд в Усть-Каменогорске вынес приговор налетчику из поселка Белоусовка, подарившему награбленное своей супруге.

Источник: 365info.kz

Одним из вечеров подсудимый повел свою жену в одно из кафе областного центра — ранее между супругами произошла размолвка, и мужчина искал примирения. Когда супруги выходили из заведения, муж увидел незнакомую женщину в дорогой шубе, передает yk-news.kz со ссылкой на материалы дела.

Попросив жену подождать, супруг пошел за хозяйкой шубы. В первой же подворотне он, угрожая незнакомке садовым ножом, снял с нее шубу и отобрал смартфон. Отпустив свою жертву, мужчина закопал «трофеи» в снегу.

Супруги вернулись в поселок, а наутро мужчина поехал обратно в Усть-Каменогорск. Вернувшись с похищенными вещами, он подарил их жене, сказав, что приобрел дорогие товары в рассрочку. Назавтра супруги снова поехали в областной центр — отмечать «покупку» в кафе. В городе мужчина был задержан полицией.

На суде супруга подсудимого пыталась защитить его, утверждая, что он единственный кормилец в семье и что в нетрезвом виде он не владеет собой. Суд приговорил «романтичного разбойника» к пяти годам и шести месяцам колонии.

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