Житель ВКО снял с прохожей шубу и подарил жене

Одним из вечеров подсудимый повел свою жену в одно из кафе областного центра — ранее между супругами произошла размолвка, и мужчина искал примирения. Когда супруги выходили из заведения, муж увидел незнакомую женщину в дорогой шубе, передает yk-news. kz со ссылкой на материалы дела.

Попросив жену подождать, супруг пошел за хозяйкой шубы. В первой же подворотне он, угрожая незнакомке садовым ножом, снял с нее шубу и отобрал смартфон. Отпустив свою жертву, мужчина закопал «трофеи» в снегу.



Супруги вернулись в поселок, а наутро мужчина поехал обратно в Усть-Каменогорск. Вернувшись с похищенными вещами, он подарил их жене, сказав, что приобрел дорогие товары в рассрочку. Назавтра супруги снова поехали в областной центр — отмечать «покупку» в кафе. В городе мужчина был задержан полицией.



На суде супруга подсудимого пыталась защитить его, утверждая, что он единственный кормилец в семье и что в нетрезвом виде он не владеет собой. Суд приговорил «романтичного разбойника» к пяти годам и шести месяцам колонии.