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09:50 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе выяснят причины гибели мужчины при очистке снега

По информации уфимской городской службы спасения, при очистке снега с крыши жилого дома № 117 Б по ул. Коммунистической упал мужчина.

Инцидент произошел вчера в 18−20 по московскому времени.

— Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть мужчины 1959 года рождения, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Причины происшествия выясняются.

По предварительной версии, уфимец, проживавший в данном доме, упал при очистке крыши самовольно возведенного пристроя.

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