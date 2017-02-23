В Уфе выяснят причины гибели мужчины при очистке снега
По информации уфимской городской службы спасения, при очистке снега с крыши жилого дома № 117 Б по ул. Коммунистической упал мужчина.
По информации уфимской городской службы спасения, при очистке снега с крыши жилого дома № 117 Б по ул. Коммунистической упал мужчина.
Инцидент произошел вчера в 18−20 по московскому времени.
— Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть мужчины 1959 года рождения, — уточнили в
По предварительной версии, уфимец, проживавший в данном доме, упал при очистке крыши самовольно возведенного пристроя.