Спасатели сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Сотрудники МЧС сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку, сообщила в среду
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Сотрудники МЧС сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку, сообщила в среду
Инцидент произошел накануне вечером возле деревни Атолино в Минском районе. Как отметили в МЧС, девочка самостоятельно залезла на башню сотовой связи высотой 65 метров, однако самостоятельно спуститься с нее не смогла.
При этом в
Спасатели сняли девочку с вышки и передали медикам, она была госпитализирована с переохлаждением.
Мотивы столь необычного поступка для 12-летней школьницы не сообщаются.