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09:35 (мск), источник: Sputnik.by

Спасатели сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Сотрудники МЧС сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку, сообщила в среду пресс-служба Минского областного управления МЧС.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел накануне вечером возле деревни Атолино в Минском районе. Как отметили в МЧС, девочка самостоятельно залезла на башню сотовой связи высотой 65 метров, однако самостоятельно спуститься с нее не смогла.

При этом в пресс-службе уточнили, что ребенок сумел забраться на высоту 45 метров.

Спасатели сняли девочку с вышки и передали медикам, она была госпитализирована с переохлаждением.

Мотивы столь необычного поступка для 12-летней школьницы не сообщаются.

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