Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя Пинского УКС

По материалам совместной проверки межрайонного КГК, финансовой милиции и межрайпрокуратуры в отношении руководителя пинский межрайонный прокурор возбудил уголовное дело по ч.4 ст 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Директор УКС подозревается в том, что в 2014—2016 годах, используя свои служебные полномочия, в нарушение требований контракта, коллективного договора и других положений об оплате труда и материальном стимулировании отдавал распоряжения подчиненным сотрудникам незаконно начислять и выплачивать ему премии, единовременные и стимулирующие выплаты, а также материальную помощь. В результате незаконных распоряжений он завладел принадлежащими УП денежными средствами в сумме около Br25 тыс., причинив тем самым ущерб в особо крупном размере.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 108 УПК и водворен в изолятор временного содержания. Санкция статьи, которая вменяется ему в вину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.