В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись около 30 машин
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье
«На 38-м км Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причины аварий устанавливаются», — сказали в
По данным источника в правоохранительных органах, массовая авария произошла
Число пострадавших в авариях уточняется.
В Госавтоинспекции призывали водителей в связи с тяжелыми дорожными условиями быть предельно внимательными, избегать опасного маневрирования и соблюдать дистанцию.