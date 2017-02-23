Перевернулась маршрутка с пассажирами — есть пострадавшие

В Магнитогорске 22 февраля перевернулась маршрутка с пассажирами. Пострадали четыре человека, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Советской, напротив «Умки». Водитель пассажирской Газели 42-го маршрута не справился с управлением и опрокинул автомобиль. На месте работали сотрудники ГИБДД, медики и пожарные.

Очевидцы в комментариях пишут, что ездить на данном маршруте — всегда риск для пассажиров. Водители часто позволяют себе нарушать ПДД.

«Я сам маршрутчик, и на деле знаю, что на 42 нормальных водителей раз два и обчелся, все всё знают, но никаких мер не принимается, видно кому то это выгодно и причем очень. Похоже пока пассажиры насмерть не поубиваются — с иностранными водителями проблем не убавится. Не известно для кого законы пишутся, так, похоже, для галочки — есть и ладно», — написал в комментариях Сергей Рубанов.

К счастью, судя по словам очевидцев, пассажиры пострадали не сильно — их травмы не опасны.

«Водитель 42 не пропустил ехавшую по левой стороне “Короллу”, и от столкновения маршрутка перевернулась. Вроде все живы, отделались синяками да ссадинами. Вот сама только из больницы вернулась», — написала Анна Кукушкина.