На границе с Крымом задержали двух уголовников

Как уточнили в пресс-службе Погрануправления, одного преступника обнаружили во время проверки документов в пункте пропуска «Армянск».

«Контролер установил, что украинец находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по г. Судак. В ходе дополнительных проверочных мероприятий стало известно, что 36-летнего мужчину подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния, квалифицирующегося по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Другое задержание произошло в автомобильном пункте пропуска «Джанкой». Выяснилось, что 32-летним россиянином, который собирался пересечь границу, интересуются сотрудники уголовного розыска из Джанкоя. По версии следователей, мужчина совершил преступление, предусматривающее уголовную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время в отношении нарушителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде — до рассмотрения уголовных дел в судебном порядке.