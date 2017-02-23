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12:04 (мск), источник: РИА Крым

На границе с Крымом задержали двух уголовников

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости (Крым). Украинца и россиянина, которые находятся в уголовном розыске, задержали на этой неделе и передали правоохранителям сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Как уточнили в пресс-службе Погрануправления, одного преступника обнаружили во время проверки документов в пункте пропуска «Армянск».

«Контролер установил, что украинец находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по г. Судак. В ходе дополнительных проверочных мероприятий стало известно, что 36-летнего мужчину подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния, квалифицирующегося по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Другое задержание произошло в автомобильном пункте пропуска «Джанкой». Выяснилось, что 32-летним россиянином, который собирался пересечь границу, интересуются сотрудники уголовного розыска из Джанкоя. По версии следователей, мужчина совершил преступление, предусматривающее уголовную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время в отношении нарушителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде — до рассмотрения уголовных дел в судебном порядке.

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