Наградное оружие, из которого убили налетчика у ТЦ «Атлантик-Сити», оказалось с темным прошлым

По информации «Фонтанки», в ночь с 22 на 23 февраля эксперт ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дал заключение по изъятому с места происшествия в Приморском районе пистолету Макарова.

«Фонтанка» ранее написала о том, как на военного пенсионера Юрия Мещерякова около 14:30 22 февраля возле ТЦ «Атлантик-Сити» на улице Савушкина было совершено нападение, а он воспользовался наградным оружием — убил одного нападавшего и ранил другого. Также наше издание уже сообщило, что сбежавший налетчик вечером 22 февраля приехал к врачам Елизаветинской больницы, где и был задержан.

Когда на месте происшествия работали следователи, то Мещеряков предъявил разрешение на ношение оружия за № 00007991, выданное заместителем начальника Отдела общественного порядка МВД РФ, пояснив, что оружие наградное и досталось ему за службу по восстановлению Абхазии.

Эксперт дал заключение, что этот пистолет Макарова был украден в Казахстане, в 1994 году, из воинской части и с того времени находится в розыске. Таким образом, стало понятно, что и разрешение на ношение этого пистолета Мещеряковым также не выдерживает критики.

Что касается квалификации его действий при защите возле ТЦ «Атлантик-Сити», то она не подлежит пересмотру, так как неважно из какого оружия гражданин стреляет в грабителей, если он не превышает мер необходимой самообороны. Другое дело, что теперь, судя по всему, ему грозит уголовное наказание на незаконное ношение оружия.