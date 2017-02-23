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10:33 (мск), источник: Фонтанка

Наградное оружие, из которого убили налетчика у ТЦ «Атлантик-Сити», оказалось с темным прошлым

Пистолет Макарова, из которого ветеран Минобороны Мещеряков днем 22 февраля застрелил одного нападавшего на него и ранил второго, — не является наградным. Теперь полиции надо выяснить, откуда у петербуржца оружие, украденное еще в начале 90-х.

По информации «Фонтанки», в ночь с 22 на 23 февраля эксперт ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дал заключение по изъятому с места происшествия в Приморском районе пистолету Макарова.

Видео
Военный пенсионер с наградным пистолетом отбился от налетчиков

«Фонтанка» ранее написала о том, как на военного пенсионера Юрия Мещерякова около 14:30 22 февраля возле ТЦ «Атлантик-Сити» на улице Савушкина было совершено нападение, а он воспользовался наградным оружием — убил одного нападавшего и ранил другого. Также наше издание уже сообщило, что сбежавший налетчик вечером 22 февраля приехал к врачам Елизаветинской больницы, где и был задержан.

Когда на месте происшествия работали следователи, то Мещеряков предъявил разрешение на ношение оружия за № 00007991, выданное заместителем начальника Отдела общественного порядка МВД РФ, пояснив, что оружие наградное и досталось ему за службу по восстановлению Абхазии.

Эксперт дал заключение, что этот пистолет Макарова был украден в Казахстане, в 1994 году, из воинской части и с того времени находится в розыске. Таким образом, стало понятно, что и разрешение на ношение этого пистолета Мещеряковым также не выдерживает критики.

Что касается квалификации его действий при защите возле ТЦ «Атлантик-Сити», то она не подлежит пересмотру, так как неважно из какого оружия гражданин стреляет в грабителей, если он не превышает мер необходимой самообороны. Другое дело, что теперь, судя по всему, ему грозит уголовное наказание на незаконное ношение оружия.

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