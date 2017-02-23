Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
Многие россияне не узнали о решении ФСБ, связанном с Белоруссией
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
10:39 (мск), источник: Tengrinews

Двое мужчин в ЮКО напали на полицейского и угнали его автомобиль

В Байдибекском районе Южно-Казахстанской области двое мужчин оказали сопротивление участковому инспектору, напали на него и угнали автомобиль, сообщает корреспондент Tеngrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел 21 февраля около 22.00 в поселке Туйетас. Инспектор полиции заметил на дороге автомашину, водитель которой был заподозрен в неадекватном вождении. Требованию полицейского предъявить документы нарушитель, находившийся в нетрезвом состоянии, не подчинился и оказал активное сопротивление.

«Вместе со своим знакомым они напали на старшего лейтенанта, оскорбили его и нанесли ему телесные повреждения. После чего нарушители угнали автомашину марки “ВАЗ”, принадлежащую полицейскому, и скрылись с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых — жители Байдибекского района и Шымкента, 1972 и 1979 года рождения соответственно», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РК. Это статья 200 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», статья 378 «Оскорбление представителя власти», статья 379 «Неповиновение представителю власти» и статья 380 «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемые арестованы. В настоящее время стражами порядка выясняются все обстоятельства происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дороги жизни и смерти
Япония осудила планы по размещению дивизии РФ на Курилах
СМИ: Маккейн тайно посетил Сирию перед встречей с Эрдоганом
Умер актер Алексей Петренко
Иракские военные готовят штурм аэропорта Мосула
СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь