Двое мужчин в ЮКО напали на полицейского и угнали его автомобиль

Инцидент произошел 21 февраля около 22.00 в поселке Туйетас. Инспектор полиции заметил на дороге автомашину, водитель которой был заподозрен в неадекватном вождении. Требованию полицейского предъявить документы нарушитель, находившийся в нетрезвом состоянии, не подчинился и оказал активное сопротивление.

«Вместе со своим знакомым они напали на старшего лейтенанта, оскорбили его и нанесли ему телесные повреждения. После чего нарушители угнали автомашину марки “ВАЗ”, принадлежащую полицейскому, и скрылись с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых — жители Байдибекского района и Шымкента, 1972 и 1979 года рождения соответственно», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РК. Это статья 200 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», статья 378 «Оскорбление представителя власти», статья 379 «Неповиновение представителю власти» и статья 380 «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемые арестованы. В настоящее время стражами порядка выясняются все обстоятельства происшествия.