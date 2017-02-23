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10:39 (мск), источник: Водитель Петербурга

У петербуржца угнали «Порше» за 4 миллиона

Преступники совершили угон Porchse Macan в Красносельском районе Петербурга. С заявлением в полицию обратился 28-летний мужчина.

Как стало известно «Водителю Петербурга», иномарку похитили в период с 15 по 22 февраля. Она было припаркована рядом с домом 22 по улице Адмирала Черокова.

Известно, что «Порше» — 2016 модельного года. Он был застрахован по каско, а ущерб владелец оценил с 4 миллиона рублей.

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