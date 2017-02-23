В Нижнем Новгороде на дорогу упал столб
В Нижнем Новгороде в ночь с 22 на 23 февраля на улице Тимирязева на проезжую часть упал столб. Об этом сообщают в соцсети.
В Нижнем Новгороде в ночь с 22 на 23 февраля на улице Тимирязева на проезжую часть упал столб. Об этом сообщают в соцсети.
Фотография была опубликована в 7:59 в группе «ЧП и ДТП. Нижний Новгород» соцсети «Вконтакте». Столб низко наклонился над трассой и мешает движению машин. Об авариях в этом месте не сообщается.
Когда он будет демонтирован — неизвестно.
NewsNN выясняет обстоятельства произошедшего.