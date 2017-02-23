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11:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Сумах мужчина взорвал банкомат и тяжело ранил полицейского

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Сумах правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который пытался ограбить банкомат и тяжело ранил сотрудника полиции охраны при попытке скрыться.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как сообщила начальник сектора коммуникаций главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, происшествие произошло в четверг около 4 часов утра в Сумах на улице Харьковской, 98.

Злоумышленник подорвал банкомат, но ограбить его не успел. Неподалеку находился наряд полиции охраны, который оперативно прибыл на место. Увидев сотрудников полиции, злоумышленник начал стрелять и пытался скрыться.

По данным полиции, преступник выстрелил в 42-летнего сержанта, который получил серьезные ранения в шею.

«К месту прибыли другие наряды полиции, которые применили табельное оружие. Они ранили злоумышленника в ногу и задержали. Им оказался 35-летний мужчина, не сумчанин. Сотрудника полиции охраны с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию областной больницы. Полиция открыла ряд уголовных производств», — сообщила Биганова.

Напомним, в начале января в Сумах в одном из магазинов взорвали и ограбили банкомат.

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