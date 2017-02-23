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11:25 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Павлодарской области наказали виновных во вспышке сибирской язвы в 2016 г

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. В Павлодарской области вынесено судебное решение в отношении виновных в случаях заражения людей сибирской язвой летом 2016 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Sputniknews.kz

В селе Узынсу Иртышского района в июле прошлого года три человека — двое мужчин в возрасте 50 лет и 51 года, а также 31-летняя женщина — попали в больницу с диагнозом «сибирская язва». Спустя несколько дней 51-летний мужчина скончался. Все трое участвовали в забое оказавшейся больной коровы. Мясо без ветеринарного сертификата сдали в местное кафе, где его отведали полсотни участников праздничного мероприятия, но не заразились.

Перед судом после произошедшего предстали заведующий ветеринарным пунктом Узынсукского сельского округа Тимлер В. И. и владелец инфицированного скота Абасов Р. С. С подсудимыми заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Нарушения, допущенные ветеринарным врачом, заключались в ненадлежащем проведении мероприятий по вакцинации. Владелец скота нарушил правила ветеринарии, не проведя предубойный ветеринарный осмотр и послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов, а также забив корову вне убойного пункта.

Приговором Иртышского районного суда оба признаны виновными в нарушении ветеринарных правил, повлекших тяжкие последствия, им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев.

Взысканы процессуальные издержки, частично удовлетворен иск потерпевшей стороны, удовлетворен иск прокурора о взыскании убытков в пользу государства на сумму более 4 миллионов тенге.

С 8 июня по 8 июля 2016 года в республике было зарегистрировано 16 случаев заболевания людьми сибирской язвой, из них три случая в Алматинской области, в ВКО — два, в Павлодарской области — три, из них один — со смертельным исходом, в Карагандинской — восемь случаев, два из которых — со смертельным исходом.

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