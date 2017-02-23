На Урале несколько мигрантов забаррикадировались в центре содержания

По ее словам, сейчас на месте работают заместитель прокурора Екатеринбурга и заместитель прокурора Октябрьского района города.

«По факту организована проверка. По предварительным данным, в 06.50 один из иностранных граждан, которого в 10.00 должны были депортировать, закрылся в комнате. В рамках проверки будут выясняться условия содержания иностранных граждан в центре. Также будет проведен личный прием», — сказала Канатова.

Она добавила, что, также по предварительной информации, в комнате с указанным гражданином находятся еще девять мигрантов.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сейчас полицейские разъясняют закрывшимся в комнате законодательство РФ. По его словам, в помещении находятся семь человек — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья, которые попросили не выдворять их из России и пожелали остаться и работать в РФ. Горелых отметил, что все они ранее судимы по различным статьям УК РФ.

В пресс-службе Уральского округа войск Национальной гвардии РФ корреспонденту РИА Новости сообщили, что готовы оказать силовую поддержку в разрешении конфликтной ситуации в центре содержания мигрантов.