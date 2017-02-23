Лидер группировки черных риэлторов ранил себя в зале костанайского суда

Факт почти невероятного инцидента подтвердили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области. Что это за предмет, которым полоснул себя по горлу находящийся под стражей Алибаев, и откуда он взялся, пока неизвестно.

Характер ранения оказался достаточно глубоким, прямо из зала суда Алибаев был отправлен в больницу. По сведениям корреспондента «Казинформа», его жизни сейчас ничто не угрожает.

Громкое дело черных риэлторов, которые действовали в Костанае примерно 8 лет и в преступлениях которых были замешаны сотрудники правоохранительных органов, а также нотариусы, рассматривается в суде с прошлого года.

В ходе заседаний Алибаев заявил, что настоящие лидеры ОПГ находятся на свободе и занимают важные посты в правоохранительных структурах.