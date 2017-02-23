Лидер группировки черных риэлторов ранил себя в зале костанайского суда
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Подсудимый Шахраман Алибаев во время судебного заседания нанес себе ранение неизвестным острым предметом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Подсудимый Шахраман Алибаев во время судебного заседания нанес себе ранение неизвестным острым предметом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Факт почти невероятного инцидента подтвердили в
Характер ранения оказался достаточно глубоким, прямо из зала суда Алибаев был отправлен в больницу. По сведениям корреспондента «Казинформа», его жизни сейчас ничто не угрожает.
Громкое дело черных риэлторов, которые действовали в Костанае примерно 8 лет и в преступлениях которых были замешаны сотрудники правоохранительных органов, а также нотариусы, рассматривается в суде с прошлого года.
В ходе заседаний Алибаев заявил, что настоящие лидеры ОПГ находятся на свободе и занимают важные посты в правоохранительных структурах.