На Дону директора школы заподозрили в мошенничестве на 150 тыс. рублей
В Ростовской области против директора школы, которая фиктивно устроила на работу женщину и получала за нее зарплату, возбудили дело.
В Ростовской области против директора школы, которая фиктивно устроила на работу женщину и получала за нее зарплату, возбудили дело.
Установлено, что женщина, являясь директором школы в Песчанокопском районе области, подготовила поддельные документы о принятии местной жительницы на работу без ее ведома. При этом подозреваемая получала ее зарплату.
«Общая сумма ущерба от действий злоумышленницы составила около 150 тыс. рублей», — сообщает
По факту возбудили уголовное дело по ч.3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).