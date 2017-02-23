На Дону директора школы заподозрили в мошенничестве на 150 тыс. рублей

Установлено, что женщина, являясь директором школы в Песчанокопском районе области, подготовила поддельные документы о принятии местной жительницы на работу без ее ведома. При этом подозреваемая получала ее зарплату.

«Общая сумма ущерба от действий злоумышленницы составила около 150 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По факту возбудили уголовное дело по ч.3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).