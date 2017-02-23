На уловке с рассыпанной мелочью петербургская школьница заработала под 800 тысяч

По данным «Фонтанки», для того, чтобы 22 февраля попасть в квартиру пенсионеров в доме 15 по Байконурской улице, юная похитительница выдумала историю. Встретив на лестнице возвращающуюся около двух часов дня из магазина пожилую хозяйку, она спешно предупредила, что за время отсутствия к ней домой, где живет ее незрячий 78-летний бывший супруг, кто-то приходил.

Со слов пожилой женщины, на этаж они с девочкой поднялись вместе. В щель между косяком и самой дверью в квартиру были напиханы монеты, которые рассыпались по полу, когда хозяйка ее открыла. Помощница бросилась поднимать деньги, и все, что собрала, честно отдала пенсионерам. Затем они вместе зашли в квартиру. Через 15 минут школьница ушла, а хозяева квартиры решили проверить свои сбережения, которые хранились в коридоре в верхнем ящике тумбочки. 760 тысяч исчезли, вместе с добродетельной девочкой.

За реальной помощью пенсионерам пришлось обращаться в полицию.