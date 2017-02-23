В Воронеже на улице Плехановская ледяная глыба разбила иномарку
Лед проломил крышу и разбил стекло Mazda.
Лед проломил крышу и разбил стекло Mazda.
Глыба льда, упавшая с крыши дома, проломила крышу и разбила стекло автомобиля Mazda во дворе дома № 13 на улице Плехановская. Фотографии искореженной машины появились в городской группе в соцсети в субботу, 23 февраля. Автор поста Виталий Шафоростов рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что сфотографировал разбитую иномарку 22 февраля, проходя мимо.
В комментариях к фотографиям горожане заметили, что «судя по снегу вокруг авто, владелец давно им не пользовался». Пользователь Иван Малахов добавил, что машина «очень редкая» и дорогая. Некоторые написали, что хозяин иномарки припарковался слишком близко к зданию и сам виноват в происшествии.