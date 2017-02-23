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16:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на улице Плехановская ледяная глыба разбила иномарку

Лед проломил крышу и разбил стекло Mazda.

Глыба льда, упавшая с крыши дома, проломила крышу и разбила стекло автомобиля Mazda во дворе дома № 13 на улице Плехановская. Фотографии искореженной машины появились в городской группе в соцсети в субботу, 23 февраля. Автор поста Виталий Шафоростов рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что сфотографировал разбитую иномарку 22 февраля, проходя мимо.

В комментариях к фотографиям горожане заметили, что «судя по снегу вокруг авто, владелец давно им не пользовался». Пользователь Иван Малахов добавил, что машина «очень редкая» и дорогая. Некоторые написали, что хозяин иномарки припарковался слишком близко к зданию и сам виноват в происшествии.

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