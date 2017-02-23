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12:52 (мск), источник: БЕЛТА

Бывший главбух, укравшая трактор в Пинском районе, осуждена на 4 года

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главбух, укравшая трактор в Пинском районе, осуждена на 4 года. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Вступил в силу приговор в отношении бывшего директора и главного бухгалтера одного из филиалов Пинского райпо за совершение коррупционных преступлений. Осужденные — 37-летняя и 57-летняя жительницы Пинского района.

Бывшему директору за совершенные преступления назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-главный бухгалтер осуждена за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, подстрекательство к даче взятки, мошенничество. Судом ей определено наказание в виде 4 лет ограничения свободы со штрафом 100 базовых величин.

По приговору суда обвиняемые лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. В настоящее время решается вопрос о взыскании ущерба с осужденных в порядке гражданского судопроизводства.

Как сообщалось, одна из женщин, работая директором торгового филиала Пинского райпо, с февраля 2010 года по июнь 2015-го похитила деньги и материальные ценности на сумму около Br100 тыс. С целью хищения руководитель общества ввела практику систематической передачи ей работниками магазинов денег, вырученных от реализации товаров. При этом она заявляла, что эти суммы будут в последующем внесены в кассу филиала. Деньги директор присваивала.

Кроме того, по ее указанию работники филиала реализовывали товары без использования кассового оборудования, платежных терминалов и приходных документов. Неучтенные суммы передавались директору и похищались ею. Осуществляя преступную деятельность, руководитель вносила ложные сведения в официальные документы.

Вторая осужденная, работая главным бухгалтером филиала, похитила в марте 2010 года трактор МТЗ-80, подлежавший оприходованию на склад. Кроме того, в ноябре 2014 года по ее указанию был оформлен договор подряда с ее супругом, по которому была необоснованно начислена и выплачена заработная плата сверх положенной суммы в размере Br1750.

Также главный бухгалтер подстрекала продавца одного из магазинов к передаче через нее должностным лицам центра гигиены и эпидемиологии взяток в размере Br150 и Br100. Эти деньги были использованы ею в личных целях.

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