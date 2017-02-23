В Дзержинске обнаружили две теплицы для выращивания конопли
Полицейские изъяли более 180 граммов марихуаны.
Полицейские изъяли более 180 граммов марихуаны.
Две теплицы для выращивания конопли обнаружили полицейские в квартире дома на улице Петрищева в Дзержинске, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полицейские задержали 33-летнего хозяина квартиры. У него изъято более 180 граммов марихуаны, а также оборудование для культивации и фасовки наркотика.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.