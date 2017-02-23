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17:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Дзержинске обнаружили две теплицы для выращивания конопли

Полицейские изъяли более 180 граммов марихуаны.

Две теплицы для выращивания конопли обнаружили полицейские в квартире дома на улице Петрищева в Дзержинске, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские задержали 33-летнего хозяина квартиры. У него изъято более 180 граммов марихуаны, а также оборудование для культивации и фасовки наркотика.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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