Стали известны детали о запершихся в центре содержания на Урале мигрантах

Как сообщалось ранее, утром 23 февраля в одной из комнат екатеринбургского центра временного содержания иностранных граждан закрылись, по разным данным, от семи до десяти мигрантов, которых должны были депортировать.

«Сотрудники полиции провели профилактическую работу с иностранцами и они сами открыли дверь. По предварительным данным, среди них есть ранее судимые по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе за особо тяжкие преступления со смертельным исходом. А инициатор “акции” и вовсе судим порядка десяти раз за имущественные преступления. Именно он поцарапал себя в области запястья. Ему оказали помощь и его жизни ничего не угрожает», — сказал Горелых.

По факту случившегося прокуратура ведет проверку.