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13:44 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны детали о запершихся в центре содержания на Урале мигрантах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Инициатор акции неповиновения в екатеринбургском центре временного содержания иностранных граждан был судим порядка 10 раз, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, утром 23 февраля в одной из комнат екатеринбургского центра временного содержания иностранных граждан закрылись, по разным данным, от семи до десяти мигрантов, которых должны были депортировать.

«Сотрудники полиции провели профилактическую работу с иностранцами и они сами открыли дверь. По предварительным данным, среди них есть ранее судимые по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе за особо тяжкие преступления со смертельным исходом. А инициатор “акции” и вовсе судим порядка десяти раз за имущественные преступления. Именно он поцарапал себя в области запястья. Ему оказали помощь и его жизни ничего не угрожает», — сказал Горелых.

По факту случившегося прокуратура ведет проверку.

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