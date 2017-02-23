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14:02 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Крымске из-за сильного ветра на автомобиль упал забор

В центре города Крымск, недалеко от автостанции, на месте проведения ремонтных работ на мосту через реку Адагум на проезжающую иномарку упал лист металлического ограждения.

Напомним, по прогнозам синоптиков сильный ветер, местами до 28 метров в секунду, ожидается на всей территории Краснодарского края.

Как сообщает газета Крымского района, в этом году приступили к реконструкции сразу двух мостов через реку Адагум. Первый в створе улицы Синева, второй на улице Маршала Жукова.

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