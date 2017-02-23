В Караганде из-за фальшивого алмаза развернулась кровавая бойня

Согласно приговору, один из подсудимых купил у знакомого алмаз, расплатившись за него тремя автомобилями марок «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 200» и «Lexus RX 350».

Спустя пару месяцев, он решил обратиться в ломбард, чтобы убедиться в подлинности драгоценного камня. Там оценщик ошеломил его новостью, что камень поддельный.

Связавшись с продавцом, мужчина потребовал вернуть машины. Однако продавец смог вернуть только два транспортных средства: «Range Rover» и «Toyota Land Cruiser 200». Третью машину, «Lexus RX 350», он уже успел продать за пять тысяч долларов.

Как следует из материалов уголовного дела, пять тысяч долларов продавец алмаза передал знакомому.

Обманутый мужчина встретился с покупателем и этим человеком в поселке Актас, что в нескольких километрах от Караганды. С собой взял группу поддержки — троих приятелей и обрез. Вторая сторона тоже вооружилась.

В ходе возникшего конфликта один из друзей обманутого покупателя, не сумев получить назад пять тысяч долларов, выстрелил в мужчину из обреза.

После чего раненого доставили в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова и бросили тело рядом с главным входом в больницу. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области, трое осуждены к реальному лишению свободы. Четвертый получил три года условно.

«Вина четвертого осужденного в убийстве не установлена. Он признан виновным в хранении оружия и хулиганстве», — сообщили в пресс-службе суда.

Троих других подсудимых судья Шарип Сисимбаев признал виновными в убийстве, хранении оружия и хулиганстве.