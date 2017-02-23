Директор и главбух Пинского райпо похищали средства магазинов

Одна из них, работая директором торгового филиала Пинского райпо, с февраля 2010 года по июнь 2015 года похитила деньги и материальные ценности на сумму около 100 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

С целью хищения руководитель общества ввела практику систематической передачи ей работниками магазинов денег, вырученных от реализации товаров. При этом она заявляла, что эти суммы будут в последующем внесены в кассу филиала. Деньги директор присваивала.

Кроме того, по ее указанию работники филиала реализовывали товары без использования кассового оборудования, платежных терминалов и приходных документов. Неучтенные суммы передавались директору и похищались ею.

Осуществляя преступную деятельность, руководитель вносила ложные сведения в официальные документы.

Вторая осужденная, работая главным бухгалтером филиала, похитила в марте 2010 года трактор МТЗ-80, подлежавший оприходованию на склад.

Кроме того, в ноябре 2014 года по ее указанию был оформлен договор подряда с ее супругом, по которому была необоснованно начислена и выплачена заработная плата сверх положенной суммы в размере 1750 рублей.

Также главный бухгалтер подстрекала продавца одного из магазинов к передаче через нее должностным лицам центра гигиены и эпидемиологии взяток в размере 150 и 100 рублей. Эти деньги были использованы ею в личных целях.

19 декабря 2016 года суд Пинского района и г. Пинска признал бывшего директора виновной в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности.

За совершенные преступления ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывший главный бухгалтер осуждена за хищение путем злоупотребления.