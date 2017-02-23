В Татарстане в ДТП погиб дальнобойщик
При столкновении двух грузовых автомобилей один человек погиб, другой получил травмы.
При столкновении двух грузовых автомобилей один человек погиб, другой получил травмы.
(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 22 февраля в 19.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 в
Сотрудники МЧС на месте происшествия обнаружили столкнувшиеся грузовые автомобили «ДАФ» и «Фридлайнер». Они казали первую помощь и передали бригаде скорой помощи водителя «ДАФ», а затем отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы не произошло возгорание. 58-летний водитель «Фридлайнера» погиб.