В Татарстане в ДТП погиб дальнобойщик

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 22 февраля в 19.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Рыбно-Слободском районе поступила информация о смертельном ДТП на 884-м км трассы М7, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники МЧС на месте происшествия обнаружили столкнувшиеся грузовые автомобили «ДАФ» и «Фридлайнер». Они казали первую помощь и передали бригаде скорой помощи водителя «ДАФ», а затем отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы не произошло возгорание. 58-летний водитель «Фридлайнера» погиб.