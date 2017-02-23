В Самаре под колесами ВАЗ-2114 провалился асфальт на перекрестке Водников/Крупской

— Проблема назревала очень давно, — рассказал местный житель Вячеслав Досаев. — Об этой яме жильцы ближайших домов уже не раз заявляли, постоянно озвучивали эту проблему. Асфальт еще год назад начал разваливаться. Однако дорожные службы ничего не предпринимали. В итоге страдают обычные горожане.

Легковушка носом ушла под асфальт. На перекрестке образовались заторы. Хозяину машины понадобилось много времени и терпения, чтобы ее вытянуть.