В Самаре под колесами ВАЗ-2114 провалился асфальт на перекрестке Водников/Крупской
Во вторник, 21 февраля, в Самаре ВАЗ-2114 ушел под землю на перекрестке улиц Водников и Крупской, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
Во вторник, 21 февраля, в Самаре ВАЗ-2114 ушел под землю на перекрестке улиц Водников и Крупской, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
— Проблема назревала очень давно, — рассказал местный житель Вячеслав Досаев. — Об этой яме жильцы ближайших домов уже не раз заявляли, постоянно озвучивали эту проблему. Асфальт еще год назад начал разваливаться. Однако дорожные службы ничего не предпринимали. В итоге страдают обычные горожане.
Легковушка носом ушла под асфальт. На перекрестке образовались заторы. Хозяину машины понадобилось много времени и терпения, чтобы ее вытянуть.
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