В Закарпатской области мужчину расстреляли на стоянке, введен план «Сирена»
На территории Закарпатской области в связи с убийством мужчины из огнестрельного оружия ввели в действие план «Сирена». Об этом сообщает
На территории Закарпатской области в связи с убийством мужчины из огнестрельного оружия ввели в действие план «Сирена». Об этом сообщает
Предварительно установлено, что 22 февраля около 22:30 на автомобильной стоянке у ресторана «Колыба» в с. Деловое Раховского района неизвестный несколько раз выстрелил в жителя Рахова, который находился рядом со своим автомобилем.
Пострадавший получил три сквозных пулевых огнестрельных ранения и скончался в карете скорой помощи. На месте происшествия были изъяты пуля от нарезного огнестрельного оружия и четыре металлические гильзы калибра 7,62 мм.
С целью раскрытия преступления и розыска злоумышленника на территории области введен в действие план «Сирена».
Следственным отделением Раховского отделения полиции Тячевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.
Ранее в Ужгороде ночью произошла стрельба возле местного