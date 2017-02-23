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14:02 (мск), источник: 112.ua

В Закарпатской области мужчину расстреляли на стоянке, введен план «Сирена»

На территории Закарпатской области в связи с убийством мужчины из огнестрельного оружия ввели в действие план «Сирена». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Источник: 112.ua

Предварительно установлено, что 22 февраля около 22:30 на автомобильной стоянке у ресторана «Колыба» в с. Деловое Раховского района неизвестный несколько раз выстрелил в жителя Рахова, который находился рядом со своим автомобилем.

Пострадавший получил три сквозных пулевых огнестрельных ранения и скончался в карете скорой помощи. На месте происшествия были изъяты пуля от нарезного огнестрельного оружия и четыре металлические гильзы калибра 7,62 мм.

С целью раскрытия преступления и розыска злоумышленника на территории области введен в действие план «Сирена».

Следственным отделением Раховского отделения полиции Тячевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

Ранее в Ужгороде ночью произошла стрельба возле местного караоке-бара.

Комментарии
1
Александр
У каждого второго оружие Пора объявить амнистию на добровольное сдачу оружия а кто не сдаст 15 лет тюрьмы Тогда будет порядок Но власти это не интересно Пусть перестреляют друг друга
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