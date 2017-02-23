В Закарпатской области мужчину расстреляли на стоянке, введен план «Сирена»

Предварительно установлено, что 22 февраля около 22:30 на автомобильной стоянке у ресторана «Колыба» в с. Деловое Раховского района неизвестный несколько раз выстрелил в жителя Рахова, который находился рядом со своим автомобилем.

Пострадавший получил три сквозных пулевых огнестрельных ранения и скончался в карете скорой помощи. На месте происшествия были изъяты пуля от нарезного огнестрельного оружия и четыре металлические гильзы калибра 7,62 мм.

С целью раскрытия преступления и розыска злоумышленника на территории области введен в действие план «Сирена».

Следственным отделением Раховского отделения полиции Тячевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.