Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10«День без иммигрантов»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
16:54 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже серийные воры грабили сдаваемые посуточно квартиры

Уже определена их причастность к пяти эпизодам.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские задержали 42-летнего горожанина и 34-летнего жителя Брянской области по подозрению в серии краж имущества. Воры опустошали квартиры жителей столицы Черноземья.

Орудовали в нашем городе мужчины с 12 по 15 февраля 2017 года. В эти дни полицейским поступило несколько заявлений о кражах вещей. Речь идет о мелкой бытовой технике и телевизорах.

«Проникали в квартиры они путем свободного доступа», — пояснили в МВД.

Поймали воров при попытке обнести квартиру на улице Станкевича.

Как же находили квартиры злоумышленники? Они шерстили интернет, находили объявления о сдаче квартир посуточно. Получив квартиры, забирали себе имущество и скрывались. А затем продавали похищенное также через объявления.

Как стало известно интернет-газете «Новости Воронежа», мужчин подозревают в причастности к таким же преступлениям в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежец украл из сельского клуба усилитель звука и дискосистему, чтобы устраивать дискотеки
В Думе прокомментировали протест Японии из-за дивизии на Курилах
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Рада заявила о недочетах в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму
Опрос: Ле Пен не удастся стать президентом Франции
На Украине возбудили дело после похищения депутата
Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина
Астронавты «поймали» корабль Dragon с помощью манипулятора
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь