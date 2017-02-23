В Воронеже серийные воры грабили сдаваемые посуточно квартиры

В Воронеже полицейские задержали 42-летнего горожанина и 34-летнего жителя Брянской области по подозрению в серии краж имущества. Воры опустошали квартиры жителей столицы Черноземья.

Орудовали в нашем городе мужчины с 12 по 15 февраля 2017 года. В эти дни полицейским поступило несколько заявлений о кражах вещей. Речь идет о мелкой бытовой технике и телевизорах.

«Проникали в квартиры они путем свободного доступа», — пояснили в МВД.

Поймали воров при попытке обнести квартиру на улице Станкевича.

Как же находили квартиры злоумышленники? Они шерстили интернет, находили объявления о сдаче квартир посуточно. Получив квартиры, забирали себе имущество и скрывались. А затем продавали похищенное также через объявления.