В Воронеже серийные воры грабили сдаваемые посуточно квартиры
Уже определена их причастность к пяти эпизодам.
Уже определена их причастность к пяти эпизодам.
В Воронеже полицейские задержали 42-летнего горожанина и 34-летнего жителя Брянской области по подозрению в серии краж имущества. Воры опустошали квартиры жителей столицы Черноземья.
Орудовали в нашем городе мужчины с 12 по 15 февраля 2017 года. В эти дни полицейским поступило несколько заявлений о кражах вещей. Речь идет о мелкой бытовой технике и телевизорах.
«Проникали в квартиры они путем свободного доступа», — пояснили в МВД.
Поймали воров при попытке обнести квартиру на улице Станкевича.
Как же находили квартиры злоумышленники? Они шерстили интернет, находили объявления о сдаче квартир посуточно. Получив квартиры, забирали себе имущество и скрывались. А затем продавали похищенное также через объявления.
Как стало известно