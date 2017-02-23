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17:22 (мск), источник: Volga News

В Сызрани в кабине горящей фуры пострадал водитель

По одной из версий, в кабине работала газовая горелка, на которой водитель хотел разогреть себе еду.

В четверг, 23 февраля, в Сызрани около 12:30 на парковке у мельничного комбината на ул. Советской загорелась кабина фуры MAN с номерами Смоленской области, пишет «Маленькая Сызрань».

В результате пожара пострадал 60-летний водитель, который пытался спасти документы из кабины. Когда первые подразделения огнеборцев прибыли к месту вызова, тягач уже горел открытым пламенем.

Пожарные спасли мужчину, который успел получить серьезные ожоги рук, лица и груди. Далее огнеборцы быстро справились с огнем, не дав ему распространиться на прицеп с удобрениями. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

По одной из версий, в кабине работала газовая горелка, на которой водитель хотел разогреть себе еду.

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