Выпавшая из окна самарчанка была пьяна
Девушка выжила, но получила многочисленные переломы и травмы.
Девушка выжила, но получила многочисленные переломы и травмы.
Выпавшая из окна пятого этажа на улице Юбилейной 21-летняя самарчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает 63.ру.
Напомним, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Девушка выжила, но получила многочисленные переломы и травмы, врачи также диагностировали у нее опьянение. По данным издания, «скорую» вызвали собутыльники девушки.