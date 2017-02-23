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15:08 (мск), источник: Интерфакс

На Украине похищен замглавы фракции «Блок Петра Порошенко»

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко.

Соответствующую информацию в четверг распространил связанный с парламентарием одесский интернет-сайт «Думская.net» и подтвердила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Верба не смогла сообщить какой-либо дополнительной информации и отметила, что вечером, возможно, по этому поводу состоится брифинг прокурора Одесской области.

При этом корреспондент агентства «Интерфакс» не смог связаться с Гончаренко по мобильному телефону, так как он отключен.

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