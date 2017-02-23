На Украине похищен замглавы фракции «Блок Петра Порошенко»
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко.
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко.
Соответствующую информацию в четверг распространил связанный с парламентарием одесский
Верба не смогла сообщить
При этом корреспондент агентства «Интерфакс» не смог связаться с Гончаренко по мобильному телефону, так как он отключен.