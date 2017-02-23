Прокуратура и СБУ подтверждают похищение Гончаренко

Телеканал «112 Украина» сообщает, что, по информации от пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, сейчас задействованы все силы и все поисковые группы для того, чтобы найти Алексея Гончаренко.

«СБУ также подтверждает эту информацию проводятся все оперативные мероприятия по поиску депутата», — сообщает телеканал.

В то же время во фракции БПП сообщили, что не видели нардепа со вчерашнего вечера. «Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где», — рассказал депутат фракции Борислав Розенблат.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные похитили Алексея Гончаренко. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, недавно Алексей Гончаренко, протестуя против высказываний посла Германии в Украине о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса, написал на фрагменте Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве слово «Nein» («Нет»). Вскоре прокуратура начала уголовное производство, поступок нардепа также был осужден фракцией БПП и другими политическими силами.