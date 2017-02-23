Трое минчан планировали заказать убийство партнера по бизнесу
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан планировали заказать убийство партнера по бизнесу. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан планировали заказать убийство партнера по бизнесу. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Трое жителей столицы, занимающихся предпринимательской деятельностью — супружеская пара (оба 1988 года рождения) и их родственник 1958 года рождения — на протяжении нескольких месяцев искали исполнителя убийства индивидуального предпринимателя. Они хотели завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить $5 тыс.
Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совершение тяжкого преступления было предотвращено.
Все члены преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ст.13 (приготовление к преступлению), ст. 16 (соучастие в преступлении) и ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК.
Кроме того, установлено, что задержанные планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного предпринимателя, жителя Минска. Проводятся дальнейшие