Трое минчан планировали заказать убийство партнера по бизнесу

Трое жителей столицы, занимающихся предпринимательской деятельностью — супружеская пара (оба 1988 года рождения) и их родственник 1958 года рождения — на протяжении нескольких месяцев искали исполнителя убийства индивидуального предпринимателя. Они хотели завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить $5 тыс.

Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совершение тяжкого преступления было предотвращено.

Все члены преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ст.13 (приготовление к преступлению), ст. 16 (соучастие в преступлении) и ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК.