Новые разоблачения в деле «рейдера номер один»

Политический аналитик Виктор Гурэу обнародовал документ, подписанный Платоном и заверенный голландским нотариусом. Он свидетельствует, что Платон лгал, утверждая, что не знаком с беглым преступником Виктором Цопой. Также документ содержит подробное описание мошеннических схем в банковской системе.

«Платон уничтожает все свои договорённости с Цопой. В своих показаниях он описывает отношения с Цопой и рассказывает о планах, которые они строили на 2014 год, когда намеревались совершить переворот финансово-банковской и политической системы Республики Молдова», — сказал политический аналитик Виктор Гурэу.

Как подтверждает документ, Вячеслав Платон познакомился с Виктором и Виорелом Цопами в начале 2000 года. Сам рейдер описывает их отношения как дружеские. Обнародованные Виктором Гурэу свидетельства также доказывают, что Вячеслав Платон наряду с Владом Филатом и Иланом Шором является прямым выгодополучателем от хищений в BEM. Замешан он и в доведении до банкротства «Инвестприватбанка».

Вячеслав Платон задержан по делу о банковских махинациях. Как писали СМИ, рейдер номер один в СНГ причастен в отмыванию через молдавские банки 20-ти миллиардов долларов из России.