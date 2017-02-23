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16:06 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе произошел сход снега на женщину с маленьким ребенком

22 февраля в 13.30 по адресу ул. Ферина, 5 произошел сход снега на женщину и ребенка 2014 года рождения.

Ребенок доставлен в городскую клиническую больницу № 17. Кровля данного дома была очищена от снега и наледи за день до этого. Однако на фасаде дома присутствуют несанкционированные козырьки балконов, а также к дому пристоен магазин.

Причины происшествия выясняются. На сайте уфимской администрации размещено обращение к жителям города: Уважаемые уфимцы! В городе наблюдаются резкие изменения температуры наружного воздуха, оттепель. На данный момент температура воздуха составляет плюс 1 градус. При таких условиях возрастает вероятность схода снега и наледи с кровель зданий, рекламных конструкций, козырьков, деревьев.

Городские службы призывают горожан и гостей столицы быть предельно внимательными, держаться на безопасном расстоянии от зданий и сооружений, не парковать автомобили в непосредственной близости от домов.

Родителям следует внимательнее отнестись к местам игр детей, объяснить им правила безопасного времяпрепровождения.

В случае если на Вашего крыше дома скопился снег или имеются свесы и сосульки, Вам следует обратиться в свою управляющую компанию. Если дом обслуживается УЖХ районов города, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства» ГО город Уфа по телефону: (347) 235−48−00, либо в УЖХ своего района.

В экстренном случае также можно обратиться по единому номеру Службы спасения 112.

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