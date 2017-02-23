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16:54 (мск), источник: Калининград.Ru

На Куршской косе «Крайслер» насмерть сбил пешехода

Вечером в среду, 22 февраля, на Куршской косе произошла авария, в которой погиб житель региона. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Инцидент произошёл в 22:05 на 41-м километре Куршской косы, в районе посёлка Рыбачий. По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на 41-летнего мужчину на неосвещённом участке дороги. Предположительно пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм он скончался на месте.

По сведениям полиции, водитель «Крайслера» был трезв. Он сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На место выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка. Как выяснилось, оба участника ДТП являются жителями посёлка Рыбачий.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными в тёмное время суток. Пешеходам следует помнить о том, что вне населённых пунктов необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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