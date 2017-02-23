Два человека выпали из окна дома на востоке Москвы
Мужчина и женщина были найдены мертвыми после падения из окна жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы. Инцидент произошел на Ивантеевской улице.
Мужчина и женщина были найдены мертвыми после падения из окна жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы. Инцидент произошел на Ивантеевской улице.
«От полученных травм потерпевшие скончались на месте», — сказал собеседник агентства.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, на месте работают следователи.