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16:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

Четверо пострадали в столкновении иномарок на северо-западе Челябинска

Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина.

Авария с участием двух иномарок произошла на северо-западе Челябинска, в столкновении пострадали четыре пассажира одного из автомобилей, сообщают в ГИБДД южноуральской столицы.

ДТП на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина зафиксировали около 13 часов 23 февраля. По предварительным данным, Volkswagen под управлением 37-летнего мужчины совершал поворот, когда в него врезался встречный Nissan Tiida. Помощь медиков потребовалась четверым пассажирам первого автомобиля, среди которых были женщины. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, днём ранее как минимум 4 человека получили травмы в аварии с участием маршрутки в Магнитогорске: микроавтобус после столкновения с легковушкой опрокинулся на проезжую часть.

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