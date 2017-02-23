Четверо пострадали в столкновении иномарок на северо-западе Челябинска

Авария с участием двух иномарок произошла на северо-западе Челябинска, в столкновении пострадали четыре пассажира одного из автомобилей, сообщают в ГИБДД южноуральской столицы.

ДТП на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина зафиксировали около 13 часов 23 февраля. По предварительным данным, Volkswagen под управлением 37-летнего мужчины совершал поворот, когда в него врезался встречный Nissan Tiida. Помощь медиков потребовалась четверым пассажирам первого автомобиля, среди которых были женщины. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, днём ранее как минимум 4 человека получили травмы в аварии с участием маршрутки в Магнитогорске: микроавтобус после столкновения с легковушкой опрокинулся на проезжую часть.