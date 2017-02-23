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17:05 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец снял на видео полыхающую на остановке «Ладу»

Воронежец снял на видео и выложил в сеть пожар, который произошел сегодня на Левом берегу Воронежа. Со словам автора видео там загорелся автомобиль «Лада Приора».

Автор поясняет, что машина загорелась на улице Димитрова, недалеко от остановки «Волгоградская». По его словам, дым шел из-под капота, вероятно в машине произошло короткое замыкание электропроводки.

На помощь владельцу «Лады» поспешили другие водители, благодаря чему машину удалось довольно быстро потушить. Судя по всему, помощь пожарных не потребовалась.

Напомним, накануне рано утром также на Левом берегу произошел пожар, в результате которого огнем оказались повреждены сразу три машины. Спасатели, которые были вызваны на улицу Иркутскую, потушили два полыхающих ВАЗа и «Рено». Тем не менее, один из автомобилей оказался практически полностью уничтожен огнем, у двух других пламя повредило лакокрасочное покрытие.

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